ボクシングのＷＢＣ＆ＩＢＦ世界バンタム級統一・中谷潤人（Ｍ・Ｔ）の対戦相手に、あの?悪童?が名乗りを上げた。中谷は２本のベルトを返上してスーパーバンタム級へ階級を上げる意向を表明。来年５月に計画されている同級４団体統一王者・井上尚弥（大橋）とのドリームマッチを見据えている。その中谷に、対戦要求を突き付けたのが、元世界２階級制覇王者ルイス・ネリ（メキシコ）だ。悪童は元世界３階級制覇王者の亀田興毅氏