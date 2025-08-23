23日、第100回謙信公祭が上越市で始まりました。 上越市の春日山城を居城とした名将・上杉謙信をたたえる「謙信公祭」は大正5年に始まり、今回が記念の100回目。23日は午後6時からの「川中島合戦の再現」に向けて、謙信の家臣に扮した人々が、日中から市内各地で開かれるさまざまな催しを盛り上げていました。謙信が幼少期に修行をした林泉寺では出陣の儀が開かれ、陣太鼓の鳴り響く中、甲冑姿の家臣団が「エイ、エイ、オウ」と