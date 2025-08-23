22日、七尾市の介護施設で男性が殺害された事件で、逮捕された同室の男が「男性と生活するなかで嫌なところが見えた」という旨の供述をしていることが分かりました。記者「岡田容疑者を乗せたとみられる車が七尾警察署から金沢地検に向かいます」殺人の疑いで逮捕・送検されたのは、七尾市中島町鹿島台の無職・岡田 道定容疑者87歳です。岡田容疑者は22日早朝、介護老人保健施設「寿老園」で同じ部屋に入居する石坂 壽さん93歳を杖