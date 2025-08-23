全日本実業個人選手権の男子100キロ超級決勝で攻める斉藤立（右）＝ベイコム総合体育館柔道男子100キロ超級の斉藤立が23日、兵庫県尼崎市のベイコム総合体育館で行われた全日本実業個人選手権で昨夏のパリ五輪以来となる実戦に臨んだ。5位に終わった同五輪後に頸椎のヘルニアのため首を手術。復帰戦は決勝で敗れたものの5試合を闘い、3年後のロサンゼルス五輪へ再スタートを切った。斉藤は「畳に上がり、相手を投げることがで