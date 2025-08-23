23Æü¸á¸å7»þ22Ê¬¤´¤í¡¢·²ÇÏ¸©¡¢ºë¶Ì¸©¡¢¿ÀÆàÀî¸©¤ÇºÇÂç¿ÌÅÙ1¤ò´ÑÂ¬¤¹¤ëÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¾ÜºÙ¡Û³ÆÃÏ¤Î¿ÌÅÙ°ìÍ÷¡¦ºÇ¿·LIVEµ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¿Ì¸»ÃÏ¤Ïºë¶Ì¸©ËÌÉô¤Ç¡¢¿Ì¸»¤Î¿¼¤µ¤Ï¤ª¤è¤½130km¡¢ÃÏ¿Ì¤Îµ¬ÌÏ¤ò¼¨¤¹¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É¤Ï3.8¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ëÄÅÇÈ¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ºÇÂç¿ÌÅÙ1¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢·²ÇÏ¸©¤Î¶ÍÀ¸»Ô¤ÈÂÀÅÄ»Ô¡¢¤½¤ì¤Ë½ÂÀî»Ô¡¢ºë¶Ì¸©¤ÎËÜ¾±»Ô¡¢¿ÀÆàÀî¸©¤Î¸üÌÚ»Ô¤Ç¤¹¡£¡Ú³ÆÃÏ¤Î¿ÌÅÙ¾ÜºÙ¡Û¢£¿ÌÅÙ1¢¢