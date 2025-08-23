かつて神童と呼ばれながらも、母の死をきっかけにピアノを弾くことをやめてしまった有馬公生（こうせい）が、同級生のヴァイオリニスト宮園かをりとの出会いにより成長してゆく。青春のきらめきとともに、恋や友情、音楽の奥深さを描いたミュージカル『四月は君の嘘』。世界的音楽家フランク・ワイルドホーンの美しくキャッチーな楽曲とともに、2022年に初演された舞台が再演される。今までで一番泣いたミュージカル。とても愛おし