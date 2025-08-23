車線変更した際にバイクを転倒させ男性を死亡させたにもかかわらず逃走したとして、43歳の男が逮捕されました。【映像】現場の様子横浜市の会社員・滝内康平容疑者（43）は、22日午後5時半すぎ、東京・中央区日本橋でワンボックスカーを運転中、右側に車線変更をした際に後ろを走るバイクを転倒させたにもかかわらず走り去った疑いが持たれています。バイクを運転していた前田幸一さん（69）は、ガードレールに衝突し搬送先