Æü´Ú¼óÇ¾¤ÏÃÏÊýÁÏÀ¸¤ä¾¯»Ò¹âÎð²½¡¢ºÒ³²¤Ø¤Î¶¯ð×²½¤Ê¤É¶¦ÄÌ²ÝÂê¤ò½ä¤êÀ¯ÉÜ´Ö¶¨µÄ¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤Ç°ìÃ×¤·¤¿¡£