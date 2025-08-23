【台北＝園田将嗣、竹内誠一郎】台湾の最大野党・国民党の立法委員（国会議員）７人に対するリコール（解職請求）の是非を問う住民投票が２３日、台湾各地で行われた。即日開票され、中央選挙委員会によると、いずれも不成立だった。７月に行われた２４人を対象とした投票と併せ、３１人全員が不成立に終わった。頼清徳（ライチンドォー）政権の与党・民進党は立法院（国会＝定数１１３）で過半数に６議席足りない状態にある。