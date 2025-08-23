◇フィギュアスケート東京夏季大会第１日（２３日、東京・ダイドードリンコアイスアリーナ）女子ショートプログラム（ＳＰ）が行われ、２２年北京五輪代表の河辺愛菜（オリエンタルバイオ・中京大）は、５８・１１点。後半にジャンプでミスが出て「今日練習してきたことが出せたか、と言われたら、出せなかった部分の方が多いので、悔しい気持ちが大きい」と振り返った。冒頭のダブルアクセル（２回転半ジャンプ）、フリッ