平凡な母親・里香が、小学2年生の長男ユウの盗みをきっかけに直面する心の葛藤を描きます。幼い息子の嘘と過去の過ちの影に苦悩する里香。わが子が人のものを盗るようになったのは、自分の関わり方が原因ではないかと自信を喪失してしまいます。『息子が泥棒になりました』をごらんください。 ユウの盗みとウソに深い衝撃を受けた里香は、親として謝罪の必要性を感じつつも、相手の親との関係や息子の将来への不安にさいなまれま