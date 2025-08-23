韓国で人気を集めるヨーグルトアイスクリーム専門店「YOAJUNG（ヨアジョン）」が、ついに国内2号店を新大久保にオープンします。濃厚なのに後味はすっきりとしたヨーグルトアイスは、一度食べるとやみつきになると評判。定番のアイスに加え、蜂の巣を贅沢にのせた「ヨーグルトコムハニー」や季節のフルーツカスタムなど、選ぶ楽しさも魅力です。 看板メニュー・ヨーグルト