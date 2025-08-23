歌手和田アキ子（75）が23日、ニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜午前11時）に生出演。腰の手術について語った。リスナーからの、腰の手術をすることが決まったというメールに和田は「腰って椎間板ヘルニアですかね。腰の手術、私は昔レーザーで2回か3回やりました」と明かした。しかし「結果、この1週間か2週間、また腰痛がきて。今、膝のけがも手術したところも、股関節の所も痛みは残ってる