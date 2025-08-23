»þÂå¾®Àâºî²Èº£Â¼æÆ¸ã»á¡Ê41¡Ë¤È¿äÍý¾®Àâºî²ÈÌ«¤«¤Ê¤¨¤µ¤ó¡Ê52¡Ë¤¬23Æü¡¢Åìµþ¡¦¤ªÃã¤Î¿å¤Î¥ï¡¼¥¯¥×¥ì¥¤¥¹¡Ö¥ª¥Á¥ã¥Î¥Ð¡×¤Ç¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡õ¥µ¥¤¥ó²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£º£Â¼»á¤¬ºòÇ¯5·î¡¢Åìµþ¤Î¿ÀÅÄ¿ÀÊÝÄ®¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤¿¥·¥§¥¢·¿½ñÅ¹¡Ö¤Û¤ó¤Þ¤ë¡×¤ÎÃª¼ç¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¡£50¿Í¤ÎÃª¼ç¤òÁ°¤ËÇú¾Ð¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹­¤²¤¿¡£º£Â¼»á¤ÏÄ«Æü¿·Ê¹¤Ç22Ç¯8·î15Æü¤«¤é24Ç¯3·î31Æü¤Þ¤Ç¡¢ÆîËÌÄ«»þÂå¤ÎÉð¾­¡¦ÆïÌÚÀµÀ®¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¤·¤¿¾®Àâ¡Ö¿Í¤è¡¢²Ö¤è¡¢¡×¤òÏ¢ºÜ¤·¤¿¡£