¢¡ÆüËÜ¥Ï¥à8¡½3¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê23Æü¡¢¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉËÌ³¤Æ»¡ËËÌ¤ÎÂçÃÏ¤Ç¤ÎÅ·²¦»³Âè2Àï¤Ï´°ÇÔ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£ÀèÈ¯¤·¤¿Í­¸¶¹ÒÊ¿¤¬¡¢6²ó9°ÂÂÇ6¼ºÅÀ¤Ç7ÇÔÌÜ¡£2»î¹çÂ³¤±¤Æ6¼ºÅÀ°Ê¾å¤ÈÂç»ö¤Ê¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤ÇÂç¹Ó¤ì¤¬Â³¤¤¤¿¡£¡Ö·ë²Ì¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï²ù¤·¤¤¡£¥Á¡¼¥à¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤ëÅêµå¤Ë¤Ê¤ê¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×¤È¤¦¤Ê¤À¤ì¡¢µå¾ì¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£±¦ÏÓ¤¬Êø¤ì¤¿¤Î¤Ï2²ó¡£ÀèÆ¬¥ì¥¤¥¨¥¹¤Î26¹æ¥½¥í¤È3Ï¢ÂÇ¤Ç2¼ºÅÀ¡£¤µ¤é¤ËÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ