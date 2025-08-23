野球のまち桐生市に、これまでの歴史などを紹介する展示施設が完成し、関係者がオープンを祝いました。 「球都桐生歴史館」は、桐生市広沢町の桐生南高校の跡地を活用した施設「ＫＩＲＩＮＡＮＢＡＳＥ」の中に設けられました。２３日は関係者約１２０人が集まり記念式典が行われ、オープンを祝いました。 戦前から野球が盛んな桐生市は市内５つの高校が甲子園に出場していて、歴史館では夏の甲子園で優勝した桐生第