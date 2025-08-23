¡þÂè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âè15Æü·è¾¡²­Æì¾°³Ø3¡½1ÆüÂç»°¡Ê2025Ç¯8·î23Æü¹Ã»Ò±à¡Ë²­Æì¾°³Ø¡¦Èæ²Å´ÆÆÄ¤Î²¸»Õ¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï°¦ÃÎóÕÌÀ¹â¹»¤ÎÌîµåÉô¤òÎ¨¤¤¤ë¶â¾ë¹§É×´ÆÆÄ¡Ê71¡Ë¤Ï23Æü¡¢°¦ÃÎ¸©Æâ¤Î³Ø¹»¤ÇÁª¼ê¤¿¤Á¤È¤È¤â¤Ë´¿´î¤Î½Ö´Ö¤ò¸«¤Ä¤á¤¿¡£99Ç¯ÁªÈ´¤ÇÆ±¹»¤ò½é¤ÎÆüËÜ°ì¤Ëµ±¤¤¤¿Ì¾¾­¤Ï¤Þ¤ÊÄï»Ò¤Î°Î¶È¤Ë¡Öº£Ç¯¤Î¥Á¡¼¥à¤ÏºÇ½é¤«¤éÁ´¹ñ¤òÁÀ¤¦¡¢ÁÀ¤¨¤ë¥Á¡¼¥à¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Å°ÄìÎÏ¤ä¼Â¹ÔÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È½ËÊ¡¤·¤¿¡£