¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥³¥Ã¥È¥ó¡×¤Î¤­¤ç¤ó¡Ê37¡Ë¤¬23Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥³¥ó¥Ó¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¼ã¼ê»þÂå¤ËÁø¶ø¤·¤¿¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤Î¡Ö¿ÀÂÐ±þ¡×¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¿ÀÂÐ±þ·ÝÇ½¿Í¡×¤ÈÂê¤·¡¢¥³¥Ã¥È¥ó¤Î2¿Í¤¬¶¦±é·Ð¸³¤Î¤¢¤ë·ÝÇ½¿Í¤ÎÃæ¤«¤é¡¢Î¢¤Ç¤â¿ÀÂÐ±þ¤À¤Ã¤¿¿ÍÊª¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë´ë²è¤òÅ¸³«¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤­¤ç¤ó¤Ï¡Ö¤Û¤È¤ó¤ÉÍí¤ß¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤­¤·¤Ä¤Ä¡¢ÇÐÍ¥¤Î¥à¥í¥Ä¥è¥·¤ÎÌ¾¤òµó¤²¤¿¡£¡Ö¤º¤Ã¤È»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ