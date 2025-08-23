日本ハムは２３日のソフトバンク戦（エスコン）に８―３で連勝。貯金を今季最多の「２５」に更新し、首位ソフトバンクとのゲーム差を１・５に縮めた。両軍無得点で迎えた２回に打線が爆発した。先頭レイエスが相手先発・有原から、左翼席へリーグトップをひた走る２６号ソロ。幸先良く先制すると、直後の無死一、三塁の好機では、万波の中前適時打で追加点を挙げた。さらに無死満塁から水野の押し出し四球と、水谷の内野ゴロ