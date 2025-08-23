Ä¹ÅçÄ®¤Î»â»ÒÅç¤È·§ËÜ¸©¿åËó¤ò·ë¤Ö¿·¤¿¤ÊÁ¥¤¬24Æü¤«¤é½¢¹Ò¤¹¤ë¤Î¤òÁ°¤Ë¡¢23Æü¤ªÈäÏªÌÜ¼°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ Î¹µÒÁ¥¡Ö¤·¤·¤¸¤Þ¡×¤ÏÄ¹ÅçÄ®»â»ÒÅç¤ÎÊ¾¶ú¹Á¤È·§ËÜ¸©¤Î¿åËó¹Á¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß±¿¹ÒÃæ¤ÎÁ¥¤ÎÏ·µà²½¤ËÈ¼¤¤¡¢»â»ÒÅçµ¥Á¥¤¬¸©¤äÄ¹ÅçÄ®¤«¤é¤ÎÊä½õ¤ò¼õ¤±¤ª¤è¤½2²¯±ß¤ò¤«¤±¤Æ¿·¤¿¤ÊÁ¥¤òÆ³Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ Áí¥È¥ó¿ô19¥È¥ó¤Î42¿Í¾è¤ê¤Ç¡¢¥È¥¤¥ì¤¬¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥êー²½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»â»ÒÅç¤È¿åËó¤ò30Ê¬¤Ç·ë¤Ó¡¢1Æü3±ýÉü¤·¤Þ¤¹¡£ 23Æü