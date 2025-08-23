¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¡ÊMLB¡Ë¤Î»î¹çÃæ¤Î¥Ù¥ó¥Á¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤Ê¤Ë¤ä¤é¡¢¸ý¤ò¥â¥°¥â¥°¤µ¤»¤Æ¡Ö¥Ú¥Ã¡ª¡×¤ÈÅÇ¤­½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ì¤Ï¡¢¡È¤Ò¤Þ¤ï¤ê¤Î¥¿¥Í¡É¤ÎÃæ¿È¤ò¿©¤Ù¤Æ¡¢³Ì¤ò¸ý¤«¤éÅÇ¤­½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÎÌîµå¤Î¥Ù¥ó¥Á¤Ç¤ÏÆëÀ÷¤ß¤Î¤Ê¤¤¥·¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£Ìîµå¤É¤³¤í¤«¡¢ÆüËÜ¤¸¤ã¤Ò¤Þ¤ï¤ê¤Î¥¿¥Í¼«ÂÎ¤¢¤ó¤Þ¤ê¿©¤Ù¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¤âÉáÄÌ¤ËÇä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¹¥Ê¥Ã¥¯´¶³Ð¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤