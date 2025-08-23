½©ÅÄÄ«ÆüÊüÁ÷ Âç±«¤Ë¤è¤ëÆ»Ï©¤ÎÂ»²õ¤Ç°ìÉôÁ´ÌÌÄÌ¹Ô»ß¤á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹ñÆ»£±£°£µ¹æ¤Ï¡¢22Æü¸á¸å¤Ëµ¬À©¤¬²ò½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¹ñÆ»£±£°£µ¹æ¤ÏÀçËÌ»ÔÀ¾ÌÚÄ®¾åÉ°ÌÚÆâ¤«¤éËÌ½©ÅÄ»Ô°¤¿ÎÄ¹Èª¤Î£±£³.£´¥­¥í¤Î¶è´Ö¤ÇÁ´ÌÌÄÌ¹Ô»ß¤á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢23Æü¸á¸å£²»þ¤Ëµ¬À©¤¬²ò½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êÀçËÌ»Ô¤«¤éËÌ½©ÅÄ»Ô¤Ø¤ÎÄÌ¤êÈ´¤±¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÅÓÃæ£³¥õ½ê¤ÇÊÒÂ¦¸ò¸ßÄÌ¹Ô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£