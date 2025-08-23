ミュージシャンのダイアモンド☆ユカイ（６３）が２２日、ブログを更新。長女（１５）が８月２６日から３０日までギリシャ・アテネで開催される「ＷＯＲＬＤＡＱＵＡＴＩＣＳユースアーティスティックスイミング選手権」に出場することを明かした。アーティスティックスイミングのＡ代表であるマーメイドジャパンのユース世代の世界選手権。ユカイは「俺のニーチェは、８月末にギリシャで開催されるアーティスティックスイ