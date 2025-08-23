●刑務所から出てきた人に声をかけていく 女優の三浦透子が、フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00〜 ※関東ローカル)のナレーション収録に臨んだ。担当したのは、24日に放送される「あなたに帰るところはありますか 〜塀の前で待つ人〜」。元受刑者の社会復帰を支える松浦未来さん(38)の活動を追った作品だ。グループホームを運営し、刑務所から出所しても行き先のない人々に住まいを提供する