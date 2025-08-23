（台北中央社）台湾高速鉄道（高鉄）は旅客運送に関する規則を改正し、来月から施行する。静かな車内づくりの一環として、電子機器での動画視聴や音楽聴取時にはイヤホンの使用が必要だとし、通話の際はデッキへの移動を求める。繰り返しの注意に従わない場合、運送契約を打ち切ることもあるとしている。台湾の公共交通機関では、車内での携帯電話などの電子機器の使用に大きな制限はなく、大声でなければ通話も可能とされてきた。