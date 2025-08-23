¸µAKB48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÈÄÌîÍ§Èþ¤µ¤ó¡Ê34¡Ë¤¬2025Ç¯8·î20Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Çò¤¤¥È¥Ã¥×¥¹¤È¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤ò¤¢¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ý¡¼¥º¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤Ê¤ó¤Þ¤¤¤á¡©¡×ÈÄÌî¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Þ¤¤¤á¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¡¢Çò¤¤¥È¥Ã¥×¥¹¤È¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤ò¤¢¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¤Ç14Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤ä¥Ý¡¼¥º¤òÊÑ¤¨¤Æ»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢Çò¤¤¥È¥Ã¥×¥¹¤È¹õ¤Ë¥Ü¡¼¥À¡¼¤Î¥ß¥Ë¥¹