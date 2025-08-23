¡û µð¿Í 4 ¡Ý 1 DeNA ¡ü¡ã20²óÀï¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡äµð¿Í¡¦²¬ËÜÏÂ¿¿¤¬23Æü¤ÎDeNAÀï¡¢1»î¹ç2ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£Á°Æü¤Ë¸Î¾ã¤«¤éÉüµ¢¸å½éËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿²¬ËÜ¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤â0¡Ý0¤Î5²óÌµ»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¡¢¡Ö¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÀÐÅÄÍµÂÀÏº¤¬1¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤éÅê¤¸¤¿4µåÌÜ¤Î¥·¥ó¥«¡¼¤ò¥ì¥Õ¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤ØÀèÀ©¤ÎÂè10¹æ¥½¥í¡£1¡Ý0¤Î7²ó°ì»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¤Ï¡¢¡Ö²¹Âç¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÂÇ¤Æ¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê