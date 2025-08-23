◆明治安田Ｊ１リーグ▽第２７節Ｇ大阪―横浜ＦＣ（２３日・パナスタ）ＮＭＢ４８が、パナスタでＬＩＶＥパフォーマンスを開催した。キックオフ１時間前に総勢１６名のメンバーによるＬＩＶＥパフォーマンスを実施。オーマイガー！、僕らのユリイカを披露した。Ｇ大阪の大ファンで、パナスタでのパフォーマンスに憧れていたというキャプテン・小嶋花梨は「想像していたよりも、もっと素敵な景色で、夢を超えてきた。率直に