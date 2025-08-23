¢¡¼«Æ°¼Ö¥ì¡¼¥¹¢¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼£Ç£ÔÂè£µÀï¡Ö£Ó£Õ£Ú£Õ£Ë£Á¡¦£Ç£Ô£³£°£°£ë£í£Ò£Á£Ã£Å¡×Âè£±Æü¡Ê£²£³Æü¡¢»°½Å¡¦Îë¼¯¥µ¡¼¥­¥Ã¥È¡á£±¼þ£µ¡¦£¸£°£·¥­¥í¡ËÂè£µÀï¤Î¸ø¼°Í½Áª¤¬Îë¼¯¥µ¡¼¥­¥Ã¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢£Ç£Ô£µ£°£°¥¯¥é¥¹¤Ï£Á£Ò£Ô£Á¡¿¥·¥Ó¥Ã¥¯¥¿¥¤¥×£Ò¤¬¥Ý¡¼¥ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¡ö¡ö¡ö¥Ý¡¼¥ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤³¤½¥Û¥ó¥À¤Î¥·¥Ó¥Ã¥¯¥¿¥¤¥×£Ò¤Ë¾ù¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢·è¾¡¤Î£²¡Á£µÈÖ¼ê¤Ë¤ÏÆü»ºÀª¤¬¥º¥é¥ê¤ÈÊÂ¤Ö¹½¿Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º£µ¨Á°È¾Àï¤Ç