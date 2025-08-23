トヨタが首位を奪還2024年の車種別の販売台数ランキングには大きな動きがあり、まさにレースのような抜きつ抜かれつの展開が見られた。前年のトップランカーが順位を落とした一方、予想以上に好成績を収めたクルマもあった。【画像】成長続くコンパクト・クロスオーバー！ 世界で人気【トヨタ・カローラクロスを詳しく見る】全33枚電気自動車（EV）は世界的な販売台数を伸ばしているが、一部で予測されていたほど、内燃機関搭載