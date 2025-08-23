¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×Stray Kids¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬Å·»È¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç»ëÀþ¤òÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û²¦»ÒÍÍ¹ßÎ×¡Ä¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¢°µ´¬ÈþËÆ8·î23Æü¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥­¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¡¢¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖLOUIS VUITTON¡Ê¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¡Ë¡×¤Î¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥¿¥°ÉÕ¤±¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢Ê£¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ï¡¢µî¤ë8·î22Æü¤Ë¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿LOU