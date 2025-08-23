¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÅìÌî¹¬¼£¡Ê58¡Ë¤¬22Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎABC¥é¥¸¥ª¡ÖÅìÌî¹¬¼£¤Î¥Û¥ó¥â¥Î¥é¥¸¥ª¡×¡Ê¶âÍË¿¼Ìë1¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¿Íµ¤¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¤Î·àÃÄ¸ø±é¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿ÇÐÍ¥¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£ÅìÌî¤ÏÀèÆü¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤«¤â¤á¤ó¤¿¤ë¡×´äºê¤¦Âç¤ËÍ¶¤ï¤ì¡¢Æ±¥³¥ó¥Ó¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡Ö·àÃÄ¤«¤â¤á¤ó¤¿¤ë¡×¸ø±é¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤«¤â¤á¤ó¤¿¤ë2¿Í¤ÈÃËÀ­1¿Í¡¢½÷À­2¿Í¤Î5¿Í·Á¼°¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤¤¤í¤¤¤íÌÌÇò¤¤¤³¤È¤ò¡¢5¤Ä6¤Ä¤°¤é¤¤¤Î¥³¥ó¥È