¥á～¥Æ¥ì¡ÊÌ¾¸Å²°¥Æ¥ì¥Ó¡Ë »°½Å¸©µµ»³»Ô¤Î±±µÏ»³¤Ç¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿72ºÐ¤ÎÃËÀ­¤¬¿´ÇÙÄä»ß¤Î¾õÂÖ¤Ç¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¹ÔÊý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï»°½Å¸©µµ»³»Ô¤Î²ñ¼Ò°÷¤ÎÃËÀ­¡Ê72¡Ë¤Ç¤¹¡£ ·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢22Æü¸á¸å7»þ¤´¤í¡ÖÉ×¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£ÀÐ¿å·Ì¤Î¤Õ¤â¤È¤ÇÉ×¤Î¼Ö¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÈ¯¸«¤·¤¿¡×¤ÈÃËÀ­¤ÎºÊ¤«¤é110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ÃËÀ­¤Ïµµ»³»Ô°Âºä»³Ä®¤Î±±µÏ»³¤Ç1¿Í¤ÇÅÐ»³¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ