アイリスオーヤマは、軽い充電式スティッククリーナー「MagiCaleena」（マジカリーナ）シリーズの新製品「MagiCaleenaサイクロンクリーナー」を8月25日から順次、「MagiCaleena紙パッククリーナー」を8月29日から順次発売する。価格はいずれもオープンで、直販価格はともに38,280円。MagiCaleenaサイクロンクリーナーを使っているところMagiCaleenaサイクロンクリーナーとMagiCaleena紙パッククリーナーは、フロアヘッドや延長パイ