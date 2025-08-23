「全国高校野球選手権・決勝、沖縄尚学３−１日大三」（２３日、甲子園球場）七回に死球の判定を巡り、球場が騒然となる場面があった。２死一塁から日大三・近藤が投じた１球は沖縄尚学・伊波のグリップに当たって捕手のミットに収まったかに見えた。球審は三振のジェスチャーをしていたが、伊波が左手に当たったとアピール。球審は判定を変え、死球の判定を下した。ベンチに戻りかけていた近藤はアピールし、審判団が集ま