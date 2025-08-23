オリックスのスペシャルアドバイザーを務める中嶋聡氏が、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で13日に公開された動画「日ハム時代の大谷翔平について語る! 育てていくうえで大変だったこととは!?」に出演。マイケル中村氏について語った。上田まりえ、岡田圭右(ますだおかだ)、中嶋聡氏=BS10提供○「マイケルのリードはおもしろかったです」自身が現役時代にプレーしていた投手からローテーションを組む企画「俺のベストローテ