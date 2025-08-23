◆日本ハム―ソフトバンク（23日、エスコンフィールド北海道）プロ初の救援登板で2被弾と悔しいマウンドとなったソフトバンクの前田悠伍投手（20）が「シンプルに実力がなかった」と反省した。7月13日の楽天戦（楽天モバイルパーク）で今季初先発し、プロ初勝利を挙げた高卒2年目。ただ、今月3日のロッテ戦（ZOZOマリン）で1敗目を喫した後は2軍でも登板機会がなかったため、16日からは「第2先発」という形で中継ぎ待機とな