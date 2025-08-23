◇パ・リーグ日本ハム8―3ソフトバンク（2025年8月23日エスコンＦ）日本ハム・新庄剛志監督（53）が、首位攻防戦の大事な一戦で高卒ルーキーの柴田獅子投手（19）を大胆起用した。2連勝後、その意図を説明した。新庄監督は「これは僕と小久保監督が運命のドラフト会議で柴田くんの人生を決めて。ここで僕が引き当てて。で、ソフトバンク戦になんとか、1年目に投げさせるっていうところが、僕は意味があると思うんで」