決勝戦では強打の日大三をわずか６安打１失点に抑えるなど、沖縄尚学は圧倒的な投手力で優勝を果たした。同校ＯＢで東都大学野球リーグで最優秀防御率のタイトルを獲得した経験がある當山渚投手（国学院大４年）は強さの背景に「比嘉（公也）監督の投手指導がある」と明かした。投手として同校で１９９９年のセンバツ優勝に貢献し、監督就任後は東浜巨（ソフトバンク）や岡留英貴（阪神）など好投手を育てた比嘉監督。當山は高