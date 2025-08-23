夜の地球パビリオンを訪問し、「輪島塗」の大型地球儀を見学される秋篠宮家の次女佳子さま＝23日午後、大阪市此花区の夢洲秋篠宮家の次女佳子さまは23日、大阪市の大阪・関西万博の会場を訪れ、石川県輪島市の伝統工芸品「輪島塗」の大型地球儀を見学された。能登半島地震時に輪島市の美術館で展示されていたが難を逃れ、万博のシンボルの一つとして展示されている。説明者によると、立ち会った坂口茂市長に「その後の輪島はどう