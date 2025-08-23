馬名の最初に「メイショウ」が付く馬を多く所有する松本好雄氏（８７）が２３日、個人馬主初の中央競馬通算２０００勝に到達した。同日の中京第３競走でメイショウハッケイ（牝（めす）２歳）が勝って金字塔を打ち立てた松本氏は、「人とのつながりを大事にしてきた結果が２０００勝につながったと思う」などとコメントした。兵庫県明石市に本社を置く企業を経営してきた松本氏は、１９７４年に馬主資格を取得。これまで中央の