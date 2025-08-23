¥Õ¥©¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¼ê¤ò¿¶¤ëÎëÌÚÆ·Èþ »Ø¸¶è½Çµ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¢¡âME¡Ê¥Î¥Ã¥È¥¤¥³¡¼¥ë¥ß¡¼¡Ë¤¬¡¢23Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥é¥¤¥Ö¡õ¥É¥­¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡Ö¡âME THE MOVIE -ÌóÂ«¤Î²Î-¡×¤Î¸ø³«µ­Ç°ÉñÂæ°§»¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û±Ç²è¸ø³«µ­Ç°ÉñÂæ°§»¢¤Ç»×¤¤¤ò¸ì¤ë¡âMEÎëÌÚÆ·ÈþÈøÌÚÇÈºÚ¡¢Íî¹ç´õÍèÎ¤¡¢³ªÂôË¨»Ò¡¢²Ï¸ý²Æ²»¡¢ÀîÃæ»ÒÆà·î¿´¡¢Ý¯°æ¤â¤â¡¢¿ûÇÈÈþÎè¡¢ÎëÌÚÆ·Èþ¡¢Ã«ºêÁáÌí¡¢ÉÚÅÄºÚ¡¹É÷¡¢±ÊÅÄ»í±ûÎ¤¡¢