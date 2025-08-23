社会人野球のナンバーワンを決める都市対抗野球大会が今月２８日、東京ドームで開幕します。３年連続で出場するＳＵＢＡＲＵ硬式野球部の壮行会が２２日夜、太田市内で開かれ、「本大会で必死に戦う姿を見せたい」などと活躍を誓いました。 ３年連続３０回目の都市対抗野球出場となるＳＵＢＡＲＵ硬式野球部。７月の北関東大会で７年ぶりに第１代表を掴み、今年は悲願の優勝を狙います。壮行会は、太田市や太田商工会