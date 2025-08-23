8·î23ÆüÄ«¡¢ÉÙ»Î»³¤ÎÄº¾åÉÕ¶á¤ò²¼»³Ãæ¤Î´Ú¹ñÀÒ¤ÎÃËÀ­¤¬Å¾ÅÝ¤·¡¢±¦Â­¼ó¤òÉé½ý¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ­¤Ï¼«ÎÏ¤ÇÊâ¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢ÀÅ²¬¸©·Ù»³³ÙÁøÆñµß½õÂâ¤Ëµß½õ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ µß½õ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢´Ú¹ñÀÒ¤Î»õ²Ê°å»Õ¤Î60ºÐ¤ÎÃËÀ­¤Ç¤¹¡£ ·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃËÀ­¤Ï23Æü6»þº¢¡¢ÉÙ»Î»³¤ÎÄº¾åÉÕ¶á¤ò²¼»³Ãæ¤ËÅ¾ÅÝ¡¢±¦Â­¼ó¤òÉé½ý¤·¡¢¼«ÎÏ¤ÇÊâ¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ÃËÀ­¤Ï¥Ä¥¢ー¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ä¥¢ー¥¬¥¤¥É¤¬9¹çÌÜ¤Î»³¾®²°¤Ç½õ¤±¤òµá¤á¡¢»³¾®²°