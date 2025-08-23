[8.23 J1第27節](デンカS)※19:00開始主審:笠原寛貴<出場メンバー>[アルビレックス新潟]先発GK 21 田代琉我DF 5 舞行龍ジェームズDF 42 橋本健人DF 50 植村洋斗DF 77 舩木翔MF 8 白井永地MF 14 小原基樹MF 22 新井泰貴MF 55 マテウス・モラエスFW 41 長谷川元希FW 65 ブーダ控えGK 23 吉満大介DF 15 早川史哉DF 31 堀米悠斗DF 35 千葉和彦MF 28 島村拓弥MF 30 奥村仁MF 33 高木善朗MF 46 笠井佳祐FW 7 谷口海斗監督入江徹[鹿