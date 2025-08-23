[8.23 J3第24節](正田スタ)※19:00開始主審:田邉裕樹<出場メンバー>[ザスパ群馬]先発GK 13 近藤壱成DF 3 大畑隆也DF 22 高橋勇利也DF 30 小柳達司MF 7 西村恭史MF 15 風間宏希MF 18 田中翔太MF 36 安達秀都MF 37 瀬畠義成MF 38 小西宏登FW 32 河田篤秀控えGK 21 キム・ジェヒDF 43 野瀬翔也MF 8 山内陸MF 11 加々美登生MF 20 下川太陽MF 27 藤村怜MF 49 小竹知恩FW 9 青木翔大FW 10 高澤優也監督沖田優[栃木SC]先発GK 1 川田