8月23日(土)・24日(日)は「巨人×DeNA」を 地上波日本テレビで2日連続生中継！23日は 究極のプロの技「変化球」SP！ 地上波副音声には「Going！」メンバー集結！24日は人生を変えた「出会い」にクローズアップ！