[8.23 J1Âè27Àá](¥è¥É¥³¥¦)¢¨19:00³«»Ï¼ç¿³:ÃæÂ¼ÂÀ<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>[¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå]ÀèÈ¯GK 1 Ê¡°æ¸÷µ±DF 27 ¥Ç¥£¥ª¥ó¡¦¥¯¡¼¥ë¥ºDF 31 °æ¾åóÕÀ¸¿ÍDF 44 È«ÃæËêÇ·ÊåDF 66 ÂçÈªÊâÌ´MF 8 ¹áÀî¿¿»ÊMF 10 ÅÄÃæ½ÙÂÁMF 19 ËÜ´Ö»ê²¸MF 35 µÈÌî¶³Ê¿MF 77 ¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹FW 13 ÃæÅç¸µÉ§¹µ¤¨GK 21 ¥­¥à¡¦¥¸¥ó¥Ò¥ç¥óDF 16 ±üÅÄÍ¦ÅÍDF 33 À¾ÈøÎ´ÌðMF 4 Ê¿ÌîÍ¤°ìMF 5 ´îÅÄÍÛMF 17 ºåÅÄßººÈMF 48 ¼Æ»³¾»ÌéFW 11 ¥Á¥¢¥´¡¦¥¢¥ó¥É¥é¡¼¥ÇF