[8.23 J3第24節](いちご)※19:00開始主審:佐々木慎哉<出場メンバー>[テゲバジャーロ宮崎]先発GK 32 イ・チュンウォンDF 24 松本雄真DF 33 黒木謙吾DF 35 江川慶城DF 45 田中誠太郎MF 8 力安祥伍MF 41 坂井駿也MF 47 奥村晃司MF 50 安田虎士朗MF 58 武颯FW 11 橋本啓吾控えGK 31 岡本享也DF 4 櫻井風我DF 28 眞鍋旭輝MF 6 大熊健太MF 10 井上怜MF 14 五月田星矢MF 20 阿野真拓FW 40 安藤陸登FW 42 松本ケンチザンガ監督大熊裕