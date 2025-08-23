[8.23 J3第24節](沖縄県陸)※18:00開始主審:國吉真吾<出場メンバー>[FC琉球]先発GK 16 佐藤久弥DF 3 菊地脩太DF 5 神谷凱士DF 14 鈴木順也MF 10 富所悠MF 13 岩本翔MF 15 荒木遼太MF 18 平松昇MF 20 永井颯太MF 23 曽田一騎FW 89 高木大輔控えGK 50 川島康暉DF 22 大和優槻DF 37 後藤田亘輝MF 7 茂木駿佑MF 11 石浦大雅MF 28 津覇実樹MF 55 幸喜祐心MF 58 志慶眞巧洋FW 9 浅川隼人監督平川忠亮[カマタマーレ讃岐]先発GK 41