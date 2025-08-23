[8.23 J3第24節](CFS)※18:00開始主審:安川公規<出場メンバー>[栃木シティ]先発GK 31 相澤ピーター・コアミDF 5 奥井諒DF 15 佐藤喜生DF 22 鈴木裕斗DF 42 マテイ・ヨニッチMF 10 岡庭裕貴MF 14 関野元弥MF 20 土佐陸翼FW 77 田中パウロ淳一FW 90 ピーター・ウタカFW 99 平岡将豪控えGK 1 原田欽庸DF 7 鈴木隆雅MF 8 森俊貴MF 13 大嶌貴MF 16 加藤丈MF 28 小西慶太郎MF 39 バスケス・バイロンFW 23 吉田篤志FW 79 齋藤恵太監